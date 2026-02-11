4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مطبخ "المحروسة .. دايما عامر" للإطعام بمنطقة رمسيس وسط البلد، والذي يقام في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

وتفقد الوزراء قاعات المطعم، للاطمئنان على سير منظومة العمل بداية من مراحل الإعداد والتجهيز وحتى تسليم الوجبات، كما تابعوا مستوى جودة الغذاء الذي سيقدم للأسر الأولى بالرعاية، مشددين على أهمية الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة الغذائية، بما يضمن تقديم خدمة إنسانية محترمة تليق بالمواطن المصري.

المحروسة.. دايما عامر

وسيقدم مطبخ " المحروسة.. دايما عامر" للإطعام في منطقة رمسيس ما يزيد على 4000 وجبة ساخنة مجانية يوميا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مطعم "المحروسة" بمنطقة رمسيس يأتي في إطار مبادرة "مطابخ المحروسة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير من العام الماضي، بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وتتعاون فيها مع وزارة الأوقاف والتي تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية.

وتعمل المبادرة على توفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أطلقت مسابقة "أهل الخير" سواء في المرحلة الأولى لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والمرحلة الثانية التي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل، داعية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات للمشاركة عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة عن تقديرها لجهود القائمين على مبادرة مطعم “المحروسة” والمتطوعين وشركاء العمل المدني و الجمعيات الأهلية المشاركة .

وأشادت الدكتورة منال عوض بالمستوى المتميز لآليات العمل داخل المطبخ، والذي يقدم آلاف الوجبات اليومية بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن ما يتم تقديمه في هذه المبادرة التي تنفذها وتشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي يمثل نموذجًا مُشرفًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، ويعكس روح التكافل التي تشجعها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تدعم التوسع في مثل هذه المبادرات المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشة عن الفئات الأولي بالرعاية ، وتعمل جنبًا إلى جنب مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني لتقديم كل التسهيلات اللازمة لمطابخ الإطعام ذات التأثير المباشر في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد وزير الأوقاف أن مؤسسات الدولة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن، مشيرًا إلى أن رعاية الفئات الأولى بالرعاية واجب وطني وإنساني، وأن مثل هذه المبادرات تجسد معاني التكافل والتراحم التي يدعو إليها الدين الحنيف.

ومن جانبه ومن جانبه أكد د . إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرات الاطعام وخدمة الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من تلك الأسر بالتعاون مع كافة جهات الدولة والمجتمع المدنى .

وأضاف محافظ القاهرة أن مبادرة مطبخ المحروسة تمثل روح التضامن والتعاون المصري ، مثمنًا التعاون المستمر مع وزارت التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والأوقاف في تعزيز التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدالة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة ، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .