حقيقة طلب الجهاز الفني لـ منتخب مصر إلغاء الدوري .. رد قوي من التوأم

قال الإعلامي خالد الغندور إن حالة من الغضب الشديد تسود لدى التوأم حسام وإبراهيم حسن بسبب الأنباء التي ترددت حول طلب الجهاز الفني للمنتخب عدم استكمال بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وأضاف، خلال برنامجه «ستاد المحور»: «إن التوأم حسام وإبراهيم حسن لم يطلبا من اتحاد الكرة أو رابطة الأندية عدم استكمال الدوري، وكل ما حدث أن الجهاز الفني طلب تقديم موعد المعسكر الأخير لينطلق في آخر 10 أيام من شهر مايو المقبل، استعدادًا لكأس العالم».

وتابع: «يرى حسام وإبراهيم حسن أن هناك تعمدًا من البعض للزجّ باسميهما في بعض الملفات لإثارة الأزمات قبل كأس العالم».