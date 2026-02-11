«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، مصير اللاعب محمود كهربا وسبب انضمامه للفريق.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات تلفزيونية: «كهربا لن يستمر مع إنبي بعد نهاية الموسم بسبب ارتفاع راتبه، وهدفنا من التعاقد هو تسويقه والوقوف معه كونه أحد أبناء الفريق».

وتابع الشريعي: «كهربا نجم تاريخي لنادي إنبي، والتعاقد معه كان واجبًا ورسالة للاعبين والناشئين أن إنبي لا يتخلى أبدًا عن أبنائه».

وكان نادي إنبي قد أعلن رسميًا إتمام تعاقده مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف النادي البترولي عن منح "كهربا" الرقم 10، ما يعكس المراهنة الكبيرة على إمكانياته في قيادة هجوم الفريق واستعادة بريقه من جديد في الدوري المصري.