فوز الأهلي والزمالك .. نتائج مباريات نصف نهائي دوري الطائرة

أقيمت اليوم الثلاثاء، مباريات قوية في الجولة الثانية في الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

في المجموعة الأولى فاز الأهلي على هليوليدو 3-0 وفاز سبورتنج على القناة 3-0 وتغلب سموحة على الترسانة 3-1 وتفوق هليوبوليس على الاتحاد السكندري 3-0.

وفي المجموعة الثانية حقق الزمالك الفوز على بتروجت 3-1 وتغلب مصر للبترول على الزهور 3-1.

والمجموعة نفسها فاز الطيران على وادى دجلة 3-2 وفاز الجزيرة على طلائع الجيش 3-1 فى آخر مباريات اليوم.

يذكر أن توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري جاء كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.