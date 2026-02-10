مصر تحصد 48 ميدالية في ثان أيام بطولة كأس العالم للقوة البدنية بالهرم

حصد لاعبو مصر 48 ميدالية متنوعة، في اليوم الثاني من بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الرابعة والمقامة خلال الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الجاري، بمنطقة أهرامات الجيزة، في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير.

أقيمت خلال اليوم الثاني منافسات "فول باور رو وفول باور كلاسيك" على صعيد السيدات والرجال والأساتذة.

وحصد الفراعنة 48 ميدالية متنوعة بواقع 44 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، وبرونزية وحيدة.

وشهدت منافسات اليوم مشاركة 50 لاعبًا، واستطاع ثلاثي مصري الفوز بجائزة أفضل اللاعبين: "نوفل عاطف في منافسات "فول باور رو"، وحصد عبد العزيز محمد شعبان في منافسات "فول باور كلاسيك" على صعيد الشباب، أما مسلم محمود فحقق جائزة أفضل لاعب في فئة الأساتذة.

وفي منافسات السيدات، حققت مريم محمد أحمد جائزة أفضل لاعبة في فئة الشابات من 20 وحتى 23 عام، كما حصلت زميلتها حبيبة سعيد محمد على جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات ما بين 24 وحتى 40 عام.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبناء النيل في البطولة ل91 ميدالية.

وأقيم مساء الأحد، إجراءات ميزان اللاعبين، لتحديد المنافسات وفقًا للوائح الدولية قبل المنافسات بـ24 ساعة.

ووصل عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للقوة 360 لاعب ولاعبة من 21 دولة مختلفة.