قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة الزمالك لمباراتى سموحة وكايزر تشيفز

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم بالإسماعيلية، استعدادًا لخوض مباراتي سموحة في الدوري المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي الزمالك مع نظيره سموحة في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستضيف الزمالك نظيره كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراس المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي - محمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش "- حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج - أحمد فتوح  – السيد أسامة  – محمد إبراهيم - أحمد خضري.

خط الوسط: أحمد ربيع  - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو"-  يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - خوان بيزيرا – شيكو بانزا – أحمد شريف .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري - عدي الدباغ - أيمن أمير عبد العزيز.

نادي الزمالك الزمالك معتمد جمال سموحة الدوري المصري كايزر تشيفز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

ترشيحاتنا

الفنان محمود حجازي

لازم أتكلم.. أول تعليق من محمود حجازي بعد إخلاء سبيله "خاص"

دارين حداد

دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

الفيشاوي

الفيشاوي يستعرض عضلاته في صالات الجيم

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد