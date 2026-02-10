قائمة الزمالك لمباراتى سموحة وكايزر تشيفز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم بالإسماعيلية، استعدادًا لخوض مباراتي سموحة في الدوري المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سموحة في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره كايزر تشيفز في السادسة مساء يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراس المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي - محمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش "- حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج - أحمد فتوح – السيد أسامة – محمد إبراهيم - أحمد خضري.

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو"- يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - خوان بيزيرا – شيكو بانزا – أحمد شريف .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري - عدي الدباغ - أيمن أمير عبد العزيز.