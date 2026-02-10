قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد هاشم.. دمج الخبرة العالمية مع الصناعة الوطنية لتصدير مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية
محمد صلاح يقترب من الانضمام للدوري السعودي |تفاصيل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
تكنولوجيا وسيارات

إطلاق سيارة سوزوكي SUV الجديدة لمنافسة تويوتا RAV4

سوزوكي Across
سوزوكي Across
عزة عاطف

كشفت شركة سوزوكي في أوروبا عن النسخة المحدثة من طراز “أكروس” لعام 2026، وهي السيارة التي تعد ثمرة التعاون الاستراتيجي مع تويوتا. تأتي أكروس الجديدة كنسخة مطابقة تقريبًا لطراز "تويوتا RAV4 Adventure"، حيث تتشارك معها المنصة والهيكل والتقنيات الميكانيكية، لكنها تحمل شعار سوزوكي وواجهة أمامية بلمسات خاصة. 

تهدف سوزوكي من هذا الطراز إلى تقديم خيار SUV عائلي فاخر يتمتع باعتمادية تويوتا التاريخية مع شبكة خدمات سوزوكي الواسعة في الأسواق الأوروبية.

منظومة دفع هجينة PHEV وأداء رياضي متفوق

تعتمد سوزوكي أكروس 2026 على نظام دفع هجين قابل للشحن (Plug-in Hybrid) يجمع بين محرك بنزين سعة 2.5 لتر ومحركين كهربائيين، مما يولد قوة إجمالية تبلغ 302 حصان. 

وبفضل نظام الدفع الكلي الإلكتروني "E-Four"، تستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية فقط. كما توفر البطارية سعة 22.7 كيلوواط/ساعة مدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى 75 كم، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات كفاءة في استهلاك الوقود بفئتها، حيث لا تتعدى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 22 جم/كم.

مقصورة ذكية وتجهيزات تكنولوجية من تويوتا

تتطابق مقصورة أكروس 2026 مع أحدث تحديثات تويوتا RAV4، حيث حصلت على لوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.3 إنش، وشاشة معلومات ترفيهية مركزية مقاس 10.5 إنش تدعم "Apple CarPlay" لاسلكيًا و"Android Auto". 

وتضم السيارة حزمة أمان متكاملة تشمل نظام التنبيه قبل التصادم، ومساعد تغيير المسار، وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة. كما تتميز بمساحة تخزين خلفية تبلغ 490 لترًا، مع إمكانية فتح باب الصندوق الخلفي كهربائيًا عبر حركة القدم، مما يعزز من طابعها العملي كسيارة عائلية من الطراز الأول.

السعر العالمي وفرص التوفر في السوق المصري

تُطرح سوزوكي أكروس 2026 في الأسواق الأوروبية بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر يبدأ من 49.680 جنيه إسترليني (حوالي 62.000 دولار). 

وبالنسبة للسوق المصري، لم يعلن الوكيل المحلي "مودرن موتورز" عن نية طرحها رسميًا حتى الآن، نظرًا لارتفاع تكلفتها التي قد تتخطى 3.5 مليون جنيه عند احتساب الجمارك والضرائب، مما يضعها في منافسة مباشرة مع سيارات أوروبية فاخرة. 

ومع ذلك، تظل أكروس خيارًا "استيراديًا" جذابًا لمحبي اعتمادية تويوتا بتصميم سوزوكي الفريد.

