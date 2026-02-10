قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
آية التيجي

يُعد المشروم (عيش الغراب) من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ما يجعله خيارًا صحيًا مثاليًا للأنظمة الغذائية المتوازنة.

أبرز فوائد تناول المشروم

ووفقًا لموقع Cleveland Clinic، فإن تناول المشروم بانتظام يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية التي تدعم المناعة وصحة القلب والجهاز العصبي.

ويحتوي المشروم على مجموعة من الفيتامينات مثل: B، فيتامين D (خاصة عند تعريضه للضوء)، ومضادات الأكسدة
الألياف، ومعادن مثل السيلينيوم والبوتاسيو، ومن أبرز فوائده:

ـ تعزيز صحة الجهاز المناعي:
يحتوي المشروم على مركبات طبيعية تساعد على:
تقوية المناعة
تحفيز خلايا الدفاع في الجسم
مقاومة الالتهابات.

فوائد تناول المشروم

ـ دعم صحة القلب:
تشير الدراسات إلى أن المشروم:
يساعد على خفض الكوليسترول الضار
يساهم في تنظيم ضغط الدم
يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

ـ مصدر جيد لمضادات الأكسدة:
يحتوي المشروم على مضادات أكسدة قوية مثل السيلينيوم، التي:
تحارب الجذور الحرة
تقلل الإجهاد التأكسدي
تحمي الخلايا من التلف.

فوائد تناول المشروم

ـ المساعدة في ضبط الوزن:
بفضل انخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف:
يعزز الشعور بالشبع
يساعد على تقليل الإفراط في الأكل
مناسب للأنظمة الغذائية الصحية

ـ دعم صحة الدماغ والجهاز العصبي:
توضح بعض الأبحاث أن تناول المشروم قد:
يحسّن وظائف الدماغ
يقلل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر

فوائد تناول المشروم

ـ المساهمة في تقوية العظام:
يُعد المشروم من المصادر النباتية القليلة لفيتامين D، الضروري لـ:
امتصاص الكالسيوم
تقوية العظام
الوقاية من الهشاشة

فوائد تناول المشروم

أفضل طرق تناول المشروم
إضافته للسلطات

ـ طهيه مع الخضروات

ـ استخدامه كبديل صحي للحوم

ـ شويه أو طهيه على البخار
نصائح مهمة

ـ يُفضل تناوله مطهيًا لتسهيل الهضم

ـ غسل المشروم جيدًا قبل الاستخدام

ـ تجنب تناول الأنواع البرية غير المعروفة

فوائد المشروم فوائد عيش الغراب القيمة الغذائية للمشروم فوائد الفطر المشروم للمناعة المشروم للقلب الأكل الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يترأس اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات “النيباد"

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

نقابة المحامين

مجلس المحامين يضع ضوابط جولة الإعادة في انتخابات النقابات الفرعية

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد