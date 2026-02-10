فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

يُعد المشروم (عيش الغراب) من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ما يجعله خيارًا صحيًا مثاليًا للأنظمة الغذائية المتوازنة.

أبرز فوائد تناول المشروم

ووفقًا لموقع Cleveland Clinic، فإن تناول المشروم بانتظام يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية التي تدعم المناعة وصحة القلب والجهاز العصبي.

ويحتوي المشروم على مجموعة من الفيتامينات مثل: B، فيتامين D (خاصة عند تعريضه للضوء)، ومضادات الأكسدة

الألياف، ومعادن مثل السيلينيوم والبوتاسيو، ومن أبرز فوائده:

ـ تعزيز صحة الجهاز المناعي:

يحتوي المشروم على مركبات طبيعية تساعد على:

تقوية المناعة

تحفيز خلايا الدفاع في الجسم

مقاومة الالتهابات.

ـ دعم صحة القلب:

تشير الدراسات إلى أن المشروم:

يساعد على خفض الكوليسترول الضار

يساهم في تنظيم ضغط الدم

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

ـ مصدر جيد لمضادات الأكسدة:

يحتوي المشروم على مضادات أكسدة قوية مثل السيلينيوم، التي:

تحارب الجذور الحرة

تقلل الإجهاد التأكسدي

تحمي الخلايا من التلف.

ـ المساعدة في ضبط الوزن:

بفضل انخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف:

يعزز الشعور بالشبع

يساعد على تقليل الإفراط في الأكل

مناسب للأنظمة الغذائية الصحية

ـ دعم صحة الدماغ والجهاز العصبي:

توضح بعض الأبحاث أن تناول المشروم قد:

يحسّن وظائف الدماغ

يقلل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر

ـ المساهمة في تقوية العظام:

يُعد المشروم من المصادر النباتية القليلة لفيتامين D، الضروري لـ:

امتصاص الكالسيوم

تقوية العظام

الوقاية من الهشاشة

أفضل طرق تناول المشروم

إضافته للسلطات

ـ طهيه مع الخضروات

ـ استخدامه كبديل صحي للحوم

ـ شويه أو طهيه على البخار

نصائح مهمة

ـ يُفضل تناوله مطهيًا لتسهيل الهضم

ـ غسل المشروم جيدًا قبل الاستخدام

ـ تجنب تناول الأنواع البرية غير المعروفة