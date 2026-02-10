محمد صلاح يقترب من الانضمام للدوري السعودي |تفاصيل

كشفت بعض التقارير الصحفية عن قرب انضمام محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب للدوري السعودي

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي ، أن ازمة محمد صلاح مع ليفربول تركت اثر واضح حيث اصبح صلاح منفتح بشكل اكبر علي خوض مفاوضات انضمامه للدوري السعودي

وكان نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم محمد صلاح في الأعوام الماضية لكن صلاح رفض بشكل قاطع وفضل الاستمرار مع نادي ليفربول الإنجليزي

وأضاف الموقع أن محمد صلاح بدأ التفكير في الرحيل عن ليفربول الإنجليزي عقب أزمته مع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول



ويسعي حاليا نادي الاتحاد السعودي في التواصل مع وكيل محمد صلاح من أجل ضمه في موسم الانتقالات الصيفية