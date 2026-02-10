قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إنبي يهنئ أبطال تنس الطاولة بذهبيتي كأس أفريقيا 2026

حسام الحارتي

قدم نادي إنبي الرياضي ومجلس إدارته، برئاسة  أيمن الشريعي،  التهنئة إلى أبطال المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بعد الإنجاز القاري الكبير والتتويج بذهبيتي كأس أفريقيا 2026، المقامة بدولة ليبيا، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية الحافل بالنجاحات.

وأعرب مجلس إدارة نادي إنبي عن فخره واعتزازه الخاص بالبطل عمر عصر، لاعب نادي إنبي، بعد تتويجه بذهبية فردي الرجال، وتقديمه أداءً بطوليًا يعكس شخصيته القوية وخبراته الكبيرة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم تنس الطاولة على المستويين القاري والدولي، وأحد النماذج المشرفة لأبناء نادي إنبي.

وأكد نادي إنبي أن ما تحقق هو ثمرة جهد كبير وعمل منظم داخل منظومة تنس الطاولة المصرية، ودليل واضح على قدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة واعتلاء منصات التتويج في المحافل القارية والدولية.

كما اعرب مجلس إدارة نادي إنبي  عن تمنياته بالتوفيق للاعبينا المتأهلين إلى بطولة كأس العالم المقبلة بمدينة مكاو، وعلى رأسهم البطل عمر عصر، لمواصلة مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر ونادي إنبي عاليًا في أكبر المحافل العالمية.

ويجدد نادي إنبي دعمه الكامل لأبطاله في مختلف الألعاب الرياضية، إيمانًا بدور النادي في صناعة الأبطال وتمثيل مصر بصورة مشرفة 

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

بسنت شوقي

بسنت شوقي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

منة عرفة

ميكب هادي.. منة عرفة تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

دنيا الألفى

ممكن توصل للشطب .. قرارات من نقابة الموسيقين بعد التحقيق مع دنيا الألفى

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

