إنبي يهنئ أبطال تنس الطاولة بذهبيتي كأس أفريقيا 2026

قدم نادي إنبي الرياضي ومجلس إدارته، برئاسة أيمن الشريعي، التهنئة إلى أبطال المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بعد الإنجاز القاري الكبير والتتويج بذهبيتي كأس أفريقيا 2026، المقامة بدولة ليبيا، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية الحافل بالنجاحات.

وأعرب مجلس إدارة نادي إنبي عن فخره واعتزازه الخاص بالبطل عمر عصر، لاعب نادي إنبي، بعد تتويجه بذهبية فردي الرجال، وتقديمه أداءً بطوليًا يعكس شخصيته القوية وخبراته الكبيرة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم تنس الطاولة على المستويين القاري والدولي، وأحد النماذج المشرفة لأبناء نادي إنبي.

وأكد نادي إنبي أن ما تحقق هو ثمرة جهد كبير وعمل منظم داخل منظومة تنس الطاولة المصرية، ودليل واضح على قدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة واعتلاء منصات التتويج في المحافل القارية والدولية.

كما اعرب مجلس إدارة نادي إنبي عن تمنياته بالتوفيق للاعبينا المتأهلين إلى بطولة كأس العالم المقبلة بمدينة مكاو، وعلى رأسهم البطل عمر عصر، لمواصلة مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر ونادي إنبي عاليًا في أكبر المحافل العالمية.

ويجدد نادي إنبي دعمه الكامل لأبطاله في مختلف الألعاب الرياضية، إيمانًا بدور النادي في صناعة الأبطال وتمثيل مصر بصورة مشرفة