طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير علي نفي هانى ابوريده رئيس اتحاد الكرة فكرة الغاء الدورى المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير :جميل ان المهندس هانى ابوريده ينفي فكرة الغاء الدورى وده اصلا مستحيل بسبب الرعايات ولكن الاجمل انه لازم ينفي ان في اي نيه لتعديل نظام الهبوط السنه دى في انتظار هذا النفي.

وكشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حقيقة إمكانية إلغاء الدوري المصري.

وأكد هاني أبو ريدة في لقاء مع الإعلاميين أن فكرة إلغاء الدوري لم تطرح من الأساس داخل الاتحاد مشددا ان الانتظام في المسابقات جزء أساسي من استراتيجية الجبلاية .

وتابع أن الحفاظ على استقرار المسابقة مسؤولية اتحاد الكرة مشدداً على أن كافة الأنباء المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة، وأن التركيز حالياً على إنهاء الموسم بشكل منتظم مما يدعم مسيرة المنتخبات الوطنية.