حافلات لنقل جماهير الزمالك لحضور مباراة سموحة بالدوري

كشف الإعلامي مينا ماهر عن موعد انتقال حفلات نقل جماهير الزمالك لمتابعة مباراة الزمالك و سموحة من أمام بوابة النادي .

الزمالك وسموحه

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تتحرك الحافلات لنقل الجماهير غدا في تمام الثالثة عصرًا لمتابعة مباراة الزمالك و سموحة من أمام بوابة النادي ".

ويبحث العديد من جماهير نادى الزمالك والكرة المصرية، عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة في الدوري المصري ضمن منافسات موسم 2025-26.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة فى الدوري المصري

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في الدوري

يتواجد الزمالك في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة من 14، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل ف 4 وتلقى هزيمتان.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 15 مباراة وتمكن من الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وتعرض لهزيمتين.



