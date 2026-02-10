أيمن عبدالعزيز: مستوى زيزو وإمام عاشور مع الأهلي أقل من الزمالك

علق نجم الزمالك السابق أيمن عبد العزيز علي أداء اللاعبين أحمد سيد زيزو وإمام عاشور مع القلعة الحمراء.

زيزو

وقال أيمن عبدالعزيز عبر تصريحات إذاعيه: “مستوى زيزو وإمام عاشور مع الأهلي أقل من الزمالك”.

كما رد أسامة حسني علي هذة التصريحات:" هو لازم تقلل من أي صفقة للأهلي".

ويواصل أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، الغياب عن صفوف فريقه؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي، حيث يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

غياب زيزو المتوقع

لم يكشف الأهلي عن المدة الدقيقة لغياب زيزو، إلا أن التقديرات تشير إلى غيابه لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع، حسب تطور حالته خلال مراحل التأهيل والعلاج الطبيعي.