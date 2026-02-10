قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

حكومة مدبولي
حكومة مدبولي
خاص صدى البلد

من المتوقع أن تشهد حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة، تعديلاً وزارياً مرتقباً وذلك بعدما برزت مؤشراته عقب اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مدبولي اليوم للتشاور حول التغييرات الجديدة في تشكيل الحكومة.

تعديلات وزارية مرتقبة 

ويأتي هذا التعديل بالتزامن مع جلسة هامة في هذه الأثناء لمجلس النواب لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة، حيث تهدف التغييرات الجديدة إلى إعادة ترتيب الأولويات التنفيذية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية.

كما يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه الرئيس السيسي على أن التشكيل الجديد يجب أن يركز على ملفات حيوية، تشمل: الأمن القومي، السياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، أمن الطاقة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بناء الإنسان المصري.

ومن المتوقع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس للوزراء، مما يجعله ثالث أطول رؤساء وزراء مصر بقاءً في المنصب في العصر الحديث.

حكومات مدبولي الثلاث

ويتولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة المصرية منذ يونيو 2018، وقد شهدت فترة ولايته عدة تشكيلات وتعديلات وزارية رئيسية لمواكبة التحديات الاقتصادية والسياسية، وصولاً إلى أحدث التطورات في فبراير الحالي، وهذه حكومات مدبولي خلال 7 سنوات و6 شهور الماضية:

1. حكومة مدبولي الأولى (يونيو 2018)

التشكيل: 

كلفه الرئيس السيسي بتشكيل الحكومة خلفاً لمهندس شريف إسماعيل.

أبرز الملامح:            

احتفظ مدبولي في بدايتها بمنصب وزير الإسكان بجانب رئاسة الوزراء لفترة وجيزة، وشهدت هذه الحكومة لاحقاً تعديلات محدودة وتغييرات في بعض الحقائب مثل الصحة والمالية.

2. حكومة مدبولي الثانية (يوليو 2024)

السياق: 

جاءت بعد إعادة انتخاب الرئيس السيسي لولاية جديدة، وشملت تغييراً واسعاً طال قرابة 20 حقيبة وزارية.

أبرز التغييرات:

استحداث منصبي نائب رئيس الوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار (للتنمية البشرية) والفريق كامل الوزير (للتنمية الصناعية).

دمج وزارات: 

مثل دمج وزارتي الخارجية والهجرة، ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي.

تعيينات رئيسية: 

أحمد كوجك وزيراً للمالية

3. وأخيرا التعديل الوزاري (فبراير 2026)

وزراء مستمرون منذ تشكيل حكومة مدبولي الأولى

وعلى مدار سنوات حكومة مدبولي، كان هناك وزراء حافظوا على حقائبهم منذ اليوم الأول لتكليف مدبولي ولا يزال بعضهم في منصبه أو غادره مؤخراً:

الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس الوزراء وزير الصحة): بدأ وزيراً للتعليم العالي في 2018، ثم تولى حقيبة الصحة، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.

الدكتورة هالة السعيد (وزيرة التخطيط السابقة): استمرت منذ بداية عهد مدبولي حتى تعديل يوليو 2024.

الدكتورة ياسمين فؤاد (وزيرة البيئة): مستمرة في منصبها منذ تشكيل الحكومة الأول في يونيو 2018 وحتى توليها منصب أممي بعد تقدمها باستقالتها عام 2025.

الدكتور عمرو طلعت (وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات): مستمر في منصبه منذ يونيو 2018.

الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة): مستمر في منصبه منذ يونيو 2018.

الفريق مهندس كامل الوزير (وزير النقل والصناعة): انضم إلى مجلس الوزراء في 2019 متوليًا وزارة النقل، وأُسندت إليه وزارة الصناعة بجانب النقل في الوزارة الثانية لمصطفى مدبولي، إلى جانب تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

الدكتورة رانيا المشاط (وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي): تولت منصب وزيرة السياحة في 2018 في حكومة شريف إسماعيل، واستمرت في منصبها خلال الوزارة الأولى لمصطفى مدبولي، ونتيجة لتعديل وزاري طرأ على الحكومة في 2019 تركت السياحة وتولت وزارة التعاون الدولي واستمرت في منصبها حتى تشكيل الوزارة الثانية لمدبولي عام 2024، حيث أُسندت إليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب التعاون الدولي.

حكومة مدبولي التعديل الوزاري وزارة مدبولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزراء الحكومة تعديلات وزارية

