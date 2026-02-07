قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
خدمات

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

باسنتي ناجي

استغاث سكان أهالي حي ومنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة من الكلاب الضالة بعد تعرضهم للمهاجمه .

الكلاب الضالة

وكتب السكان استغاثتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلين:"من فضلكم الموضوع بقي صعب وبيهجموا علي اي حد معدي، من فضلكم عايزين حل عاجل وضروري".

وفي إطار أخر ،أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه اوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ،  التأكيد على أن ملف الكلاب الضالة يأتي على رأس أولويات اللجنة، التي تعمل بكامل طاقتها لتحقيق أمن المواطنين وضمان سلامة المارة، وحمايتهم من حوادث العقر، مشيرًا إلى أن هذا الهدف هو جوهر استعراض الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن.

وشدد وكيل لجنة الزراعة والري في تصريحات خاصة على ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات والهيئات المعنية، مؤكدًا أن اللجنة طالبت بوضع خطة تنظيمية متكاملة تقوم على التنسيق والمشاركة بين وزارات الزراعة، والصحة، والتنمية المحلية، والمالية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى جانب سرعة زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للتعامل مع هذا الملف الحساس.

وكشف عبد النبي أن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تبين لها أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة طلبت، لتنفيذ خطتها الممتدة على مدار ثلاث سنوات، توفير 400 مليون جنيه في العام الأول، ترتفع إلى 780 مليون جنيه في العام الثاني، ثم إلى مليار و100 مليون جنيه في العام الثالث، وذلك لإنشاء الشِلتر والملاجئ في المحافظات الـ27.

إلا أنه تم اعتماد 14 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى كبداية، ولا يلبّي متطلبات المرحلة الأولى من الخطة.

وطالب عبد النبي بضرورة دعم المجتمع المدني ومشاركته للحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك المساهمة في جمع التبرعات، من أجل القضاء على المشكلة بصورة جذرية تضمن أمن وسلامة المواطنين.

وبشأن مقترح فرض 30 جنيه على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة، أكد أنه لم يقصد ذلك وأنه اقترح فقط مشاركة المجتمع المدني في ذلك.

الجيزة العجوزه الكلاب الضالة

مسنة الشرقية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
مى سليم
صيام البشرة
