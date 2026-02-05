قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إنشاء أول مركز لرعاية الكلاب الضالة بدمياط بإشراف كامل من الطب البيطرى

مركز رعاية الكلاب
مركز رعاية الكلاب
زينب الزغبي

 

دشن  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم ، المرحلة الأولى من خطة تعقيم الكلاب و وضع النواة الأولى لتجهيز مركز رعاية الكلاب بلا مأوى، وذلك لتصبح دمياط من أولى المحافظات فى تنفيذ إستراتيجيات مصر خالية من السعار ٢٠٣٠ ، و أحكام القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ ، الخاص بتنظيم الحيازة للحيوانات الخطرة والكلاب ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٧٣١ لسنة ٢٠٢٥ ، وخاصةً التعامل مع ملف كلاب الشارع . 


جاء ذلك بحضور النائب نادر الداجن عضو مجلس النواب والدكتور الحسينى عوض مدير الإدارة العامة للتراخيص والتعامل مع الحيوانات بالهيئة العامة للطب البيطرى والدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري،  والمهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة وممثلين عن الهيئة ومعهد بحوث صحة الحيوان .

وخلال الإعلان عن افتتاح تلك المرحلة ، أكد "محافظ دمياط"  أن إنشاء المركز يأتي ضمن خطوات عديدة اتخذتها المحافظة خلال الفترة الماضية ، فى ضوء لجنة الإصحاح البيئي، برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  ، حيث لفت إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطعيم ضد مرض السعار وجاري تجهيز المركز للتعامل بشكل علمى ومدروس مع  ظاهرة انتشار الكلاب ، من خلال جمعها من الشوارع من خلال سيارة مجهزة و وضعها بالمأوى لتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لها، واجراء عمليات التعقيم لها من خلال للمتخصصين بمديرية الطب البيطري، و تقديم الرعاية خلال فترة النقاهة،  لحين استلام الوحدتين الثابتة والمتنقلة من الهيئة العامة للطب البيطرى لتنفيذ تلك المهمة ، هذا إلى جانب تدريب كوادر لعمليات الجمع والتعقيم. 
وأشار "الشهابي" إلى أن هذه الخطوة تستهدف أيضًا الحد من المشكلات المرتبطة بالحيوانات الضالة، مؤكدًا التزام المحافظة بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في إدارة المأوى وهو ضمن خطة المحافظة لإقامة عدد مناسب لأعداد الكلاب موزعة على الوحدات المحلية المختلفة بالمحافظة.

وأوضح" المحافظ "أن المحافظة ستواصل التنسيق مع الهيئة العامة للطب البيطرى و النائب نادر الداجن والجمعيات الاهلية لتوفير المهمات اللازمة لتنفيذ تلك الرؤى ، هذا إلى جانب إطلاق حملات توعوية للطلاب والمواطنين حول آلية التعامل بشكل أمثل فى حالة حدوث حالات العقر والتعامل مع كلاب الشارع بالتنسيق مع التربية والتعليم والشباب والرياضة و التضامن الاجتماعي و المجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات

وفى سياق متصل،، صرح " الدكتور أيمن الشهابى " أن المأوى " الشلتر " جاري تجهيزه وفقاً لأسس علمية، بقرية الخياطة ، كمحطة مؤقتة حالياً لتنفيذ العمليات واعادة إطلاقها وليصبح نواة أولية لحين تنفيذ المركز المتكامل ، و يشمل مبنى لإجراء عمليات التعقيم ، وتم توصيل المرافق اليه ، علاوة على تجهيز أماكن مخصصة للمأكل والشرب للكلاب ،  وثلاجة لحفظ الطعام ، الذى سيتم توفيره من خلال آلية محددة ، وبمشاركة المواطنين أيضًا الراغبين فى ذلك ، و تنفيذ خطة دوريات حراسة ، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للكلاب الشرسة، وفصل الذكور والأناث و احاطة الموقع بسور و سياج شجرى وسيتم تغطيته لحماية الكلاب من العوامل الجوية ، علاوة على تنفيذ خطة تتضمن تلك المحاور بمختلف المراكز والمدن .

وأضاف" محافظ دمياط " أن تلك الجهود تهدف إلى  التعامل الآمن مع هذه الظاهرة والحفاظ على سلامة المواطنين ، وعلى هذا الصعيد، شهد " محافظ دمياط " بدء تدشين عمليات التعقيم بمقر المديرية واطمأن على انتظام عملية التنفيذ ، بشكل آمن بحضور جمعيات الرفق بالحيوانات.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي نواب البرلمان

