محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا عمليات إطفاء حريق مصنع أخشاب بـ أكتوبر | صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إطفاء حريق اندلع داخل مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على جهود التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأوضح المحافظ أنه فور تلقي البلاغ تم الدفع بعدد 9 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية للتعامل السريع مع الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.



وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنية، تبذل أقصى جهودها للسيطرة على الحريق مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وضمان سلامة العاملين والمواطنين.



ووجّه المحافظ بالمتابعة المستمرة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتبريد، وبدء أعمال الفحص والمعاينة لتحديد أسباب الحريق.