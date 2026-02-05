مقترحات برلمانية لـ تشريع يقصر استخدام مواقع التواصل على سن معينة

ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب لعبة روبلكس التي تشكل خطر كبير على الأطفال.

وقال أحمد بدوي، في لقائه على قناة "الحياة"، أنه بداية من يوم الاثنين القادم سنبدأ عمل جلسات حوارية ونقاشية بين وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن، وزارة التعليم، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ورؤساء تنفيذيين لمنصات عالمية مثل: ميتا، وتيك توك، وانستجرام، ويوتيوب، وتويتر.

وذكر أن هذه الجلسات الحوارية حول مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لسن تشريع يقصر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على سن معين.

وأكد أن هناك اهتمام من المجتمع بهذا القانون للمحافظة على أطفالهم الذين يرسلون شكاوي كثيرة بهذه الألعاب.