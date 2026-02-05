الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تقديم كافة أشكال الدعم الطبي للمصابين الفلسطينيين .

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" وزير الصحة زار اليوم معبر رفح والمستشفيات الصحية في شمال سيناء لتفقد سير تقديم الخدمات الصحية للمصابين الفلسطينيين ".



وتابع حسام عبد الغفار :" المصابين الفلسطينيين وجهوا الشكر والتقدير لمصر على ما تقدمه لقطاع غزة ".

واكمل حسام عبد الغفار :" نستقبل أصحاب امراض مزمنة واورام وفشل كلوي بالإضافة إلى مصابين جراء الحرب على غزة ".



ولفت حسام عبد الغفار :" لا توجد بنية طبية في قطاع غزة تمكن المصابين من تلقي العلاج اللازم"، مضيفا:" يتم نقل المصابين الفلسطينيين للمستشفيات في سيناء أو القاهرة عبر سيارات الإسعاف ".

وتابع حسام عبد الغفار :" نحن حريصين على تقديم تطعيمات للأشقاء في قطاع غزة خاصة الأطفال العابرين مع ذويهم من المصابين الفلسطينيين".