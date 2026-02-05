إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث أمام أمام عزبه العرب اجا بمحافظة الدقهلية حيث اصطدم موتوسيكل و ملاكى

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكى أمام عزبة العرب باجا.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من يوسف محمد محمد 16 عاما مقيم سندوب

وأصيب بكدمات بالجسم ؛محمد وائل محمد 15 عاما وأصيب بكسر بالقدم اليمنى

سحجات وكدمات بالجسم ورضا السيد عبد المطلب 16 عاما وإصابته بكسر بالأنف وكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمى سندوب.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.