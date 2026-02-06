أتلتيكو مدريد يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بخماسية في بيتيس

نجح فريق أتلتيكو مدريد في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ملعب «بينتو فيامارين»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد

وافتتح أتلتيكو مدريد التسجيل عن طريق دافيد هانكو في الدقيقة 12، قبل أن يعزز جوليانو سيميوني التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 30، فيما اختتم النيجيري أديمولا لوكمان ثلاثية الروخي بلانكوس في الدقيقة 37، مسجلًا أول أهدافه في ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق، وسجل أنطوان جريزمان الهدف الرابع في الدقيقة 62، واختتم الخماسية تياجو ألمادا في الدقيقة 83 .

واكتمل بذلك عقد المتأهلين للدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لينتظر الجميع القرعة التي ستجرى اليوم بين الفرق المتأهلة وهي برشلونة وأتلتيكو مدريد وأتليتك بلباو وريال سوسيداد.

مشوار أتلتيكو مدريد في كأس الملك

وكان أتلتيكو مدريد قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب فوزه على ديبورتيفو لاكورونيا بهدف دون مقابل في دور الـ16، بينما حجز ريال بيتيس مقعده في الدور ذاته بعد تغلبه على إلتشي بنتيجة 2-1.

لوكمان وسيميوني يعززان قوة أتلتيكو

وشهد اللقاء الظهور الأول للدولي النيجيري أديمولا لوكمان، المنضم حديثًا إلى صفوف أتلتيكو مدريد قادمًا من أتالانتا الإيطالي، حيث نجح في ترك بصمة سريعة بتسجيل هدف، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية مؤخرًا.

كما عاد بابلو باريوس لقائمة الفريق استعدادًا للمواجهة، في الوقت الذي تأكد فيه غياب كل من سورلوث ورودريجو ريكيلمي بسبب الإصابة.