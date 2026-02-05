4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

تعد الحموضة من المشكلات الصحية الشائعة بين الأشخاص من مختلف الجنسيات حيث إنها تسبب متاعب عديدة وتجعل الشخص غير قادر على تناول الطعام.

ووفقا لما جاء فى موقع pharmeasy نكشف لكم مجموعة من الأطعمة التى تساعد فى الوقاية من الحموضة وعلاجها.

الموز

يُعد الموز فعالاً في معادلة الحموضة وتخفيف حرقة المعدة كما أن مزج الموز مع الحليب يمكن أن يساعد بشكل أكبر في كبح إنتاج الحمض الزائد، مما يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي و يوفر هذا العلاج الطبيعي تأثيرات مهدئة ويعزز راحة الجهاز الهضمي.

البابايا

تُعد البابايا مفيدة في تقليل إفراز حمض المعدة وعلاج الحموضة بفضل إنزيمها الطبيعي، الباباين يساعد الباباين على الهضم عن طريق تكسير البروتينات ودعم درجة حموضة أكثر توازنًا في المعدة وتساهم خصائص هذا الإنزيم في تخفيف الأعراض المرتبطة بالحموضة، مما يجعل البابايا علاجًا طبيعيًا لاضطرابات الجهاز الهضمي.

الكمون

يوفر تناول الكمون راحة من الحموضة والانتفاخ وهو مشهور بفوائده الهضمية ومضاد فعال للحموضةو يساعد الكمون على تهدئة المعدة وتخفيف الانزعاج المرتبط بالحموضة.

الحليب البارد

شرب كوب من الحليب البارد يوفر راحة فورية من الحموضة حيث يساعد الحليب على معادلة حمض المعدة الزائد، مما يقلل من الإحساس بالحرقان وعدم الراحة المرتبط بالحموضة بسرعة وفعالية .