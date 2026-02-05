فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تداول فيديو يدعي فيه تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية نظير عدم سحب الرخص وتبين من التحقيقات والتحريات عدم صحة الواقعة وتبين أن السائق كان يسير عكس الاتجاه وتم استيقافه من قبل ضابط المرور وتحرير مخالفة له سير عكس الاتجاه وتعطيل حركة المرور.

حقيقة رشوة ضابط مرور فى القليوبية

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتحويله مبلغ مالى لأحد ضباط المرور نظير عدم سحب تراخيص سيارته حال سيره عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة بالقليوبية. بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28 يناير المنقضى، وحال سير القائم على النشر "سائق" بالأتوبيس قيادته "سارى التراخيص" عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة لتوصيل عمال أحد المصانع لمقر عملهم، قام أحد ضباط المرور بإستيقافه وتحرير إيصال بالمخالفات التي ارتكبها (السير بدون رخصة – عدم السير بالمسار المحدد تعمد تعطيل حركة المرور) ، ولدى تأخر العمال قامت إدارة المصنع بإرسال مندوب لاستعادة العمال "فإدعى كذباً قيامه بتحويل مبلغ مالى للضابط المشار إليه نظير صرف الأتوبيس.

أمكن ضبطه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) وبمواجهته نفى تحويله المبلغ المالي للضابط وقرر بادعائه الكاذب بغرض التحصيل على مبلغ مالي من المصنع نظير تصرفه.

وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لإعتقاده الخاطئ بما إدعى به العامل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما..وتولت النيابة العامة التحقيق.