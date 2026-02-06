إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود

أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي، اليوم، أن السلطات الإيرانية احتجزت ناقلتي نفط أجنبيتين في مياه الخليج، بزعم تورطهما في تهريب الوقود.

وأوضح قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حيدر هنريان مجرد، أن الناقلتين كانتا تحملان نحو مليون لتر من الوقود، بما يعادل قرابة 6300 برميل من بينها الديزل، وتم احتجازهما قرب جزيرة فارسي قبل نقلهما إلى ميناء بوشهر.



ولم يكشف المسؤول الإيراني عن جنسية الناقلتين أو الأعلام التي كانتا ترفعانها، مشيرًا إلى أن 15 فردًا من طاقمي السفينتين أصبحوا قيد احتجاز الجهات القضائية.



ويأتي هذا التطور بعد سلسلة حوادث مماثلة، إذ سبق أن احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية في مضيق هرمز خلال ديسمبر الماضي واعتقلت 16 من أفراد طاقمها، كما احتجزت سفينة أخرى في نوفمبر الماضي في الممر الملاحي ذاته.