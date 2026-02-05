قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية .

الذهب يتراجع

بلغ متوسط هبوط سعر جرام الذهب نحو 120 حنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة.

اسعار الذهب اليوم

تذبذب المعدن الأصفر

وفقًا لما اعلنه تحركات الأسواق والتي تضمنت هبوطًا حادًا في سعر الذهب على مدار الأسبوع الماضي بقيمة كسرت حاجز الـ1100 جنيه في المتوسط مستكملًا بذلك معدل هبوطه المتكرر.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6500.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7428 جنيه للبيع و 7485 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6500 جنيه للبيع و 6550 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين أعيرة الذهب نحو 5571 جنيه للبيع و 5614 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4333 جنيه للبيع و 4366 جنيه للشراء.

اسعار الذهب البوم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألف جنيه للبيع و 52.4 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4838 دولار للبيع و 4840 دولار للشراء.

الذهب

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضا حادا، اليوم الخميس، في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين تقريبا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 4876.12 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‍تسليم أبريل 1.1% إلى 4896.30 دولار للأوقية.

الجنيه الذهب أم المشغولات

وارتفع الدولار ‌إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم "الخميس".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية ‍12.4 ‌% إلى 77.09 دولار للأوقية، فيما كانت الفضة قد سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولار.

كما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7% إلى 2056.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار ⁠في 26 يناير الماضي، وهبط البلاديوم 5 % تقريبا إلى 1689.25 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرا الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

منصة “روبلوكس”

بعد الحوت الأزرق.. روبلوكس تلحق بقائمة الألعاب المحجوبة في مصر.. فما القصة؟

الذكاء الاصطناعي

مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي فهل هي على وشك الانتهاء ؟

لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD

لماذا توقفت سيارات 2026 عن توفير CD | تفاصيل

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد