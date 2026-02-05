قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
توك شو

كتل هوائية صحراوية وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل هامة عن حالة الطقس

محمود محسن

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحر.

الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم، الخميس، بالكتل الهوائية الصحراوية، التي تؤدي إلى ارتفاعات تدريجية فى قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى نهارا تصل إلى 24 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن الطقس نهارا دافئ بشكل كبير فى المحافظات الشمالية، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى يومي السبت والأحد تتجاوز 27 درجة مئوية، والأجواء ستكون أكثر حرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة على محافظات الأقصر وأسوان تصل إلى 26 و27 درجة مئوية، ومع بدايات الأسبوع القادم تصل إلى 30 و31 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجة الحرارة الصغري ليلا تصل من 16 إلى 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ، والأجواء تكون باردة على أغلب محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح فى المنطقة الغربية، ما يؤدي إلى وجود الأتربة والرمال المثارة فى الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، ومن الممكن أن تصل لمناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنهــــا 24 18

دمنهور 23 16

وادي النطرون 24 18

هيئة الأرصاد درجات الحرارة السواحل الشمالية شمال الصعيد الصحراء الغربية

