لكرة القدم.. البريد بطل دوري المصالح الحكومية بكفر الشيخ | صور

حصد فريق البريد المصري كأس دوري خماسي كرة القدم للجان الرياضية بالمصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ.

كما حصل فريق ضرائب القيمة المضافة على لقب بطل الدوري في تنس الطاولة، نهائي الدوري الذي أقيم على ملعب نادي كفر الشيخ الرياضي، بمشاركة اللجان الرياضية للموسم الرياضي 2025/ 2026 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الفريقين الحاصلين على المركز الأول وبطولة الدوري، مؤكدًا أن الدوري شارك به 24 فريقًا من اللجان الرياضية بالمصالح الحكومية ومر بمنافسات المجموعات حتى النهائي الذي جرى اليوم.

أقيم دوري المصالح الحكومية بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة وخيري طلعت رئيس مجلس إدارة الاتحاد متابعة التنفيذ هاني غمري مدير الاتحاد.

جدير بالذكر، أن الفرق قسمت إلى 6 مجموعات وضمت المجموعة الأولى فرق جهات "إدارة شباب كفر الشيخ، مديرية الزراعة، البنك الزراعي، التنظيم والإدارة" المجموعة الثانية "البريد، الضرائب العامة، إدارة شباب سيدي سالم، إدارة شباب قلين" المجموعة الثالثة تضم "الأزهر، إدارة شباب سيدي غازي، إدارة شباب بيلا، إدارة شباب فوة" المجموعة الرابعة "الصحة، المديرية المالية، محو الأمية" المجموعة الخامسة "المحافظة، الطب البيطري، الطرق والنقل، إدارة شباب الرياض" المجموعة السادسة "المحكمة، السنترال، الإصلاح الزراعي، مجلس مدينة كفر الشيخ".