تعزيز العلاقات الثنائية.. سفير تركيا بالقاهرة: مصر وتركيا قوتان استراتيجيتان في المنطقة

قال السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر والقمة بين الرئيسين توجت الجهود والعلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، والتي شهدت تطورات كبيرة للغاية في الفترة السابقة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر وتركيا قوتان استراتيجيتان ومحوريتان في المنطقة، وإنه من مصلحة الدولتين أن نقوم ببناء قدراتنا سوياً.

وتابع: "ولذلك، فقد قام فخامة الرئيسين بالتأكيد على أهمية تضافر جهود الدولتين، وأيضاً تبادل المصالح والشراكات، والتأكيد على أهمية استقرار وأمن المنطقة".

وأوضح: "وأعتقد أنكم إذا ما انتبهتم إلى الشهور الماضية، فقد كانت هناك العديد من الإعلانات والبيانات المتبادلة ما بين الدولة المصرية والدولة التركية، والتي كانت تتعلق ببعض الدول والمشكلات بها، ومنها الصومال وغزة على سبيل المثال".

وأردف: "ولقد جلس وتباحث فخامة رئيسي الدولتين أيضاً في قطر، وفي مؤتمر السلام بشرم الشيخ في أكتوبر المنصرم، لتوضيح ووضع إطار واضح للسياق الذي على الدولتين أن توحدا فيه مجهودهما لوضع حد ونهاية للوضع في غزة في فلسطين".