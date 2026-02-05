تجاهل صحة اللثة يزيد من الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.. أبرزها أمراض القلب

حذّر أطباء أسنان وخبراء صحة من أن تركيز كثير من الأشخاص على تبييض الأسنان فقط، دون الاهتمام بصحة اللثة، قد يعرّضهم لمخاطر صحية خطيرة تمتد إلى ما هو أبعد من الفم.

الفم بوابة لصحة الجسم بالكامل

وأكدت تقارير طبية أجنبية أن أمراض اللثة تُعد عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكري، وأمراض القلب، وحتى الخرف، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد الفم ثاني أكبر موطن للبكتيريا في الجسم بعد الأمعاء، حيث يضم أكثر من 700 نوع من البكتيريا فيما يُعرف بـ الميكروبيوم الفموي.

وإهمال تنظيف اللثة وبين الأسنان واللسان قد يؤدي إلى التهابات مزمنة تنتقل آثارها إلى باقي الجسم.

لماذا تنظيف الأسنان وحده لا يكفي؟

وتوضح خبيرة صحة الفم لورا هيمبلمان أن تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين يزيل فقط نحو 80% من البلاك، مؤكدة أن:

ـ تنظيف ما بين الأسنان (Interdental brushing) يوميًا أكثر أهمية.

ـ عدم المضمضة بعد التفريش يساعد على بقاء الفلورايد لفترة أطول.

ـ تنظيف خط اللثة بلطف ضروري لتقليل الالتهاب والنزيف.

أمراض اللثة والتهاب الجسم المزمن

ويؤكد الدكتور سيباستيان لوماس، طبيب الأسنان والكيمياء الحيوية، أن:

ـ نزيف اللثة ليس أمرًا بسيطًا، بل علامة على التهاب مزمن.

ـ البكتيريا الفموية قد تدخل مجرى الدم، مسببة اضطرابات في الأيض ووظائف الأعضاء.

ـ التهابات اللثة غير المعالجة قد تزيد مقاومة الإنسولين، ما يرفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

أرقام مقلقة عن أمراض اللثة

ويُقدّر أن أكثر من نصف البالغين في بريطانيا يعانون من أمراض اللثة أو مهددون بها، ونحو 90% من الأشخاص فوق سن 50 معرضون لمراحل مبكرة من التهاب اللثة، وربطت دراسات أمراض اللثة بزيادة خطر الإصابة بالسكري بنسبة 26%.

صحة اللثة والخرف والسكتات الدماغية

وأظهرت أبحاث أمريكية أن المصابين بأمراض اللثة لديهم خطر أعلى لتلف المادة البيضاء في الدماغ بنسبة 56%.

وربطت دراسات أخرى بكتيريا اللثة بزيادة خطر السكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 86%. كما تم ربط صحة الفم السيئة بتسارع الشيخوخة الدماغية والخرف.

الخبر الجيد: العلاج المبكر يحمي صحتك

وقد يحسن علاج أمراض اللثة مبكرًا التحكم في سكر الدم ويقلل مضاعفات السكري، واكد باحثون من جامعة برمنجهام، أن علاج التهابات اللثة قد يمنع أكثر من 300 ألف حالة سكري من النوع الثاني خلال 10 سنوات.

نصائح للوقاية من أمراض اللثة

ـ تنظيف ما بين الأسنان يوميًا.

ـ تنظيف اللسان لإزالة البكتيريا المتراكمة.

ـ تفريش الأسنان واللثة بلطف مرتين يوميًا.

ـ تقليل السكريات، شرب الماء بانتظام، والنوم الجيد.

ـ مراجعة طبيب الأسنان فور استمرار النزيف أو تورم اللثة.