القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

يمكن للأطعمة المضادة للالتهابات أن تساعد في الوقاية من الالتهابات المزمنة أو السيطرة عليها، والتي ترتبط بالإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والتهاب المفاصل والسكري والسرطان والخرف وغيرها من المشاكل الصحية.

أطعمة تمنع الأمراض المزمنة

ووفقا لموقع “verywellhealth ” يمكنك الحصول على الكثير من المركبات المضادة للالتهابات من خلال أطعمة الشتاء

الرمان



يُعدّ الرمان من الفواكه الشتوية الشائعة، وتُعتبر بذوره (البذور وما يحيط بها من أكياس العصير) مصدراً غنياً بفيتامين سي المضاد للأكسدة والألياف، أضفها إلى السلطة لتحصل على قوام مقرمش وعصيري، بالإضافة إلى فوائد صحية إضافية.

الحمضيات



تحتوي ثمار الحمضيات الشتوية، بما في ذلك الليمون والليمون الأخضر والبرتقال والجريب فروت ، على مركبات مضادة للأكسدة، وهي غنية بفيتامين سي وحمض الفوليك ، مما قد يساعد أيضاً في تقليل الالتهاب.

الخضروات الصليبية



تُعد الخضراوات الصليبية، مثل براعم بروكسل والملفوف، غنية بمركبات واقية من السرطان تسمى الجلوكوزينولاتكما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة، مما يُسهم في خفض مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم.

الجزر

يحتوي الجزر على الكاروتينات مثل بيتا كاروتين ، وهو نوع آخر من المركبات المضادة للالتهابات ومن الخضراوات الشتوية الأخرى الغنية بالكاروتينات الفلفل الأحمر والبطاطا الحلوة.

القرع الشتوي



تتمتع أنواع القرع الشتوي، مثل قرع الجوز وقرع الإسباجيتي، بفوائد مضادة للالتهابات فهي تحتوي على مضادات الأكسدة والكاروتينات وفيتامين سي ، وهي مواد قوية مضادة للالتهابات قد تساعد في الحماية من تلف الخلايا والسرطان.

الفاصوليا

تُعدّ خيارات مثل الفاصوليا السوداء والحمص غنية بمضادات الأكسدة والمعادن المضادة للالتهابات. فهي تحتوي على المغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم، وكلها تساعد على تقليل الالتهاب.

سمك السلمون



يُعدّ سمك السلمون مصدراً غنياً بأحماض أوميجا-3 الدهنية وقد أظهرت الدراسات انخفاضاً في اثنين من المؤشرات الحيوية للالتهاب، وهما البروتين المتفاعل C والإنترلوكين-6، عند تعرض الجسم لأحماض أوميغا-3 الدهنية من خلال نظام غذائي متوازن.



زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على دهون أحادية غير مشبعةومضادات الأكسدةكما يحتوي على الأوليوكانثالوهو مركب يساعد على تخفيف الالتهاب والألم.

الجوز



تساعد حبة الجوز، الغنية بمضادات الأكسدة، في تقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم وقد تكون مفيدة بشكل خاص في حماية صحة الدماغ.

تحتوي المكسرات أيضاً على دهون أحادية غير مشبعة، وبروتين، وألياف، مما يجعلها إضافة معقولة لنظام غذائي متوازن.

بذور الشيا



تتوافر بذور الشيا بكثرة في فصل الشتاء ، وهي إضافة رائعة لنظام غذائي مضاد للالتهابات لا تقتصر فوائد هذه البذور على غناها بمضادات الأكسدة فحسب، بل تحتوي أيضاً على دهون أحادية غير مشبعة، وبروتين، وألياف.

الحبوب الكاملة



تُعدّ الحبوب الكاملة مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تُساعد على مكافحة الالتهابات. ومن بين أنواع الحبوب الكاملة التي يُنصح بتناولها: منتجات القمح الكامل، والأرز البني، والكينوا.

الكركم

الكركم من التوابل القوية التي ثبت أنها تقلل الالتهاب بفضل مضادات الأكسدة والكركمينويدات التي تحتويهايُعتبر الكركم من التوابل الدافئة، وقد ثبت أن مركباته النشطة تساعد في الوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة.

القرفة

القرفة من التوابل الشتوية الدافئة الأخرى التي قد تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. وهي تحتوي على سينامالدهيد.وهو مؤشر حيوي أظهرت بعض الأبحاث قدرته على تقليل الالتهاب.

قد يساهم سينامالدهيد أيضاً في تقليل الإجهاد التأكسدي ، الذي يحدث عندما تتراكم كميات كبيرة من الجذور الحرة وهي جزيئات غير مستقرة قد تنتج عن عادات مثل اتباع نظام غذائي غير صحي أو التدخين مما يؤدي إلى إرهاق الجسم وتسبب تلف الخلايا والأنسجة.

عموماً، على الرغم من أن القرفة يمكن أن تضيف حلاوة مميزة لأطباقك، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر لتأكيد فوائدها المضادة للالتهابات.