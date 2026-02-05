قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
شعبة العطارة : تراجع أسعار ياميش رمضان هذا العام .. وانخفاض المكسرات 20%

محمد البدوي

قال عبد الفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة العطارة بالقاهرة، إنّ أسعار ياميش رمضان تشهد هذا العام تراجعًا في عدد من الأصناف مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك أصنافًا قلت أسعارها وأخرى شهدت زيادة محدودة لأسباب تتعلق ببلدان المنشأ.

وأضاف العطار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الزبيب أصبح يُصنّع حاليًا داخل مصر بنسبة 100%، دون استيراد من الخارج، مؤكدًا أن الزبيب المصري متوفر بكميات كافية، ويُصنّع بحرفية وتقنيات عالية، ومتاح في جميع الأسواق، ويتمتع بجودة مرتفعة.

 أسعار المكسرات

وتابع أن أسعار القراصيا انخفضت هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 25% و30% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت أسعار المكسرات بنحو 20%، باستثناء صنف واحد فقط، وهو البندق، الذي شهد زيادة في السعر بسبب قلة الإنتاج في بلد المنشأ.

موجات صقيع وثلوج

وأشار رئيس شعبة العطارة بالقاهرة إلى أن ارتفاع سعر البندق يرجع إلى تعرض المحصول في بلد المنشأ لموجات صقيع وثلوج أدت إلى تلف الزراعة، ما تسبب في انخفاض الكميات المنتجة وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات، مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست محلية وإنما قادمة من المصدر نفسه.

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

خلاف حزبي حاد يعرقل تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

اللوح يطلع سفيرة كولومبيا بالقاهرة على آخر التطورات السياسية والميدانية حول غزة

رسائل استباقية | تفاؤل مفقود في واشنطن .. ومطالبة إيرانية بمفاوضات واقعية وجادة بمسقط

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

