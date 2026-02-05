شعبة العطارة : تراجع أسعار ياميش رمضان هذا العام .. وانخفاض المكسرات 20%

قال عبد الفتاح رجب العطار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة العطارة بالقاهرة، إنّ أسعار ياميش رمضان تشهد هذا العام تراجعًا في عدد من الأصناف مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك أصنافًا قلت أسعارها وأخرى شهدت زيادة محدودة لأسباب تتعلق ببلدان المنشأ.

وأضاف العطار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الزبيب أصبح يُصنّع حاليًا داخل مصر بنسبة 100%، دون استيراد من الخارج، مؤكدًا أن الزبيب المصري متوفر بكميات كافية، ويُصنّع بحرفية وتقنيات عالية، ومتاح في جميع الأسواق، ويتمتع بجودة مرتفعة.

أسعار المكسرات

وتابع أن أسعار القراصيا انخفضت هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 25% و30% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت أسعار المكسرات بنحو 20%، باستثناء صنف واحد فقط، وهو البندق، الذي شهد زيادة في السعر بسبب قلة الإنتاج في بلد المنشأ.

موجات صقيع وثلوج

وأشار رئيس شعبة العطارة بالقاهرة إلى أن ارتفاع سعر البندق يرجع إلى تعرض المحصول في بلد المنشأ لموجات صقيع وثلوج أدت إلى تلف الزراعة، ما تسبب في انخفاض الكميات المنتجة وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات، مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست محلية وإنما قادمة من المصدر نفسه.