بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

يترقب الكثير نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ولم يتبقى سوى اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف لإعلانها، لذلك تصدرت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، للبحث عن رابط النتيجة.

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الترم الأول للشهادات الابتدائية والإعدادية بعد اعتمادها، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يتم إدخال رقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر هذا الرابط https://natiga.azhar.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

يمكنكم الحصول الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، فور ظهورها ، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

وكانت قد أكدت مصادر تعليمية أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2026 سيتم إعلانها خلال ساعات قليلة أو بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، وهو ما يزيد من حالة الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور:

النتيجة تُعلن بعد اعتمادها رسميًا من قطاع المعاهد الأزهرية.

الإعلان يتم بشكل مركزي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

تشمل النتيجة جميع المحافظات والمناطق الأزهرية.

يمكن متابعة الأخبار العاجلة عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف.