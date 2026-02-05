قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل القيء في نهار رمضان يبطل الصيام ؟.. أزهري يرد

هل القيء في نهار رمضان يبطل الصيام ؟
هل القيء في نهار رمضان يبطل الصيام ؟
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول السائل: تقايأت وأنا صائم في نهار رمضان، فهل يبطل صيامي لهذا اليوم أم لا؟*

وأجاب لاشين قائلًا: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روت كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض).

وأوضح الدكتور عطية لاشين أن المفطرات تنقسم إلى قسمين؛ مفطرات اتفق عليها أهل العلم، كالأكل والشرب عمدًا في نهار رمضان فيما بين الفجر والمغرب، ومفطرات اختلف الفقهاء في الحكم بالفطر بها، ومن بينها مسألة القيء التي ورد السؤال عنها.

وبيّن لاشين أنه في حكم بطلان الصوم بالقيء توجد ثلاثة آراء لأهل العلم؛ الرأي الأول، وهو قول عدد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وزيد بن أرقم، ومالك رضي الله عنهم، ومن الأئمة مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والإمام الشافعي، ومن قبلهم أصحاب الرأي من الأحناف، حيث ذهب هؤلاء إلى أن من تعمد استدعاء القيء فأخرج ما في جوفه أفطر، أما من غلبه القيء وخرج منه بغير قصد فلا يفسد صومه.

وأضاف أن هذا الرأي نقله ابن المنذر بقوله: أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عمدًا أفطر، كما ذكر الإمام الماوردي أن القيء عند أهل هذا القول كالأكل سواء بسواء، إن كان عمدًا أفطر ولزمه القضاء، وإن غلبه القيء لم يفطر. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض)، موضحًا أن ضعف الحديث في سنده قد جبرته الآثار الصحيحة المروية عن الصحابة، فصار صالحًا للاحتجاج.

وأشار لاشين إلى الرأي الثاني، وهو قول بعض الصحابة، منهم ابن عباس وابن مسعود وعكرمة رضي الله عنهم، وبعض التابعين كربيعة الرأي، حيث ذهبوا إلى أن القيء لا يؤثر في صحة الصوم مطلقًا، سواء كان عمدًا أو بغير عمد، واستدلوا بما رواه الترمذي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام)، إلا أن هذا الحديث ضعيف، كما بيّن أهل الحديث، ومنهم ابن حجر العسقلاني.

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا الرأي الثالث، وهو قول عطاء وأبي ثور، حيث ذهبا إلى أن القيء العمد لا يفسد الصوم فقط، بل يوجب القضاء والكفارة معًا.

واختتم الدكتور عطية لاشين حديثه موضحًا أن المختار للفتوى هو الرأي الأول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو التفريق بين من غلبه القيء فنزل بغير إرادته فلا يفسد صومه، وبين من تعمد إنزاله واستدعاه بإرادته فيفسد صومه ويلزمه القضاء.
 

عطية لاشين لجنة الفتوى نهار رمضان المفطرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد