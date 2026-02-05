الحفاظ على صحة العظام يبدأ من مائدة الطعام عبر اختيار أطعمة غنية بالكالسيوم والمعادن الضرورية، لذا نستعرض أبرز الأطعمة والمشروبات التي تدعم صحة العظام طبيعيًا، وفق ما ذكره موقع "healthsite".

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام..

1- تناول كميات كافية من الكالسيوم:

-مصادر الكالسيوم الجيدة: منتجات الألبان، الخضروات الورقية مثل اللفت، السلمون وسمك السلمون المعلب بالعظام، السردين، التونة، ومنتجات الصويا مثل التوفو.

-إذا كان من الصعب الحصول على كمية كافية من الكالسيوم من الطعام، فاستشر الطبيب حول تناول مكمل كالسيوم.

2-الحصول على فيتامين د بشكل كافٍ:

-فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.

-مصادر فيتامين د: الأسماك الدهنية مثل السلمون، والسلمون المرقط، والتونة والماكريل، وأيضاً بعض الأطعمة مدعمة بفيتامين د مثل الحليب، الحبوب، وعصير البرتقال.

-التعرض لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين د.

-إذا كنت قلقًا بشأن الحصول على كمية كافية من فيتامين د، فاستشر الطبيب حول المكملات.

3- ممارسة النشاط البدني بانتظام:

-التمارين التي تحمل وزن الجسم تساعد على بناء عظام قوية وتقليل فقدان العظام.

-أمثلة: المشى السريع، والركض، والرقص، وصعود الدرج، ولعب كرة القدم، والتنس.

4-تجنب التدخين وتقليل الكحول:

-إذا كنت تدخن، فاطلب المساعدة من الطبيب للإقلاع.

5-استشارة الطبيب حول الأدوية:

-إذا كنت تتناول أي دواء لفترة طويلة، فاسأل الطبيب إن كان يؤثر على العظام.

-إذا كان هناك تأثير، فناقش الخطوات التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على صحة عظامك.