ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحر.

إضافة إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من مدن القناة وجنوب الصعيد وسيناء، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح.

ملحوظة مهمة من الأرصاد:

يجب عدم تخفيف الملابس لأننا مازلنا فى فصل الشتاء لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنهــــا 24 18

دمنهور 23 16

وادي النطرون 24 18

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 24 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 24 18

شبين الكوم 23 16

طنطا 22 11

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 15

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 25 14

نخل 25 05

كاترين 19 03

الطور 24 14

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 18

الغردقة 25 18

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 24 14

السلوم 23 14

سيوة 25 13

رأس غارب 23 13

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 16

شلاتين 28 17

حلايب 26 17

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 10

سوهاج 26 10

قنا 25 12

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادي الجديد 26 09

أبوسمبل 28 13