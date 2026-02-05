قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024
متى يجب التوقف عن الصيام في شعبان؟.. احذر هذه الأيام
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة
تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الخميس
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحر.

إضافة إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من مدن القناة وجنوب الصعيد وسيناء، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح.

ملحوظة مهمة من الأرصاد:

يجب عدم تخفيف الملابس لأننا مازلنا فى فصل الشتاء  لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنهــــا 24 18

دمنهور 23 16

وادي النطرون 24 18

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 24 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 24 18

شبين الكوم 23 16

طنطا 22 11

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 15

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 25 14

نخل 25 05

كاترين 19 03

الطور 24 14

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 18

الغردقة 25 18

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 24 14

السلوم 23 14

سيوة 25 13

رأس غارب 23 13

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 16

شلاتين 28 17

حلايب 26 17

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 10

سوهاج 26 10

قنا 25 12

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادي الجديد 26 09

أبوسمبل 28 13

