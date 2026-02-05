بالأسماء.. الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وذلك عقب انتهاء فترة الطعون القانونية والفصل فيها، وما تبعها من تنازلات مستوفاة لكافة الإجراءات، تمهيدًا لإجراء العملية الانتخابية وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل النقابي.

وتشمل القوائم المعتمدة، على مستوى الجمهورية، مقاعد عضوية النقابة العامة أكثر من (15 سنة)، وأقل من (15 سنة)، إلى جانب مقاعد عضوية النقابة العامة الممثلة للمناطق الجغرافية المختلفة، والتي تضم: القاهرة والجيزة، ووسط الدلتا، وغرب الدلتا، وشرق الدلتا، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وأكدت نقابة الأسنان، أن القوائم المُعلنة نهائية ولا تقبل الطعن، بعد مراجعة جميع الطلبات المقدمة والتأكد من سلامتها القانونية، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

ودعت النقابة العامة لأطباء الأسنان أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة 24 أبريل 2026، دعمًا للممارسة الديمقراطية وتعزيزًا لدور النقابة في خدمة المهنة والزملاء.

انتخابات نقابة أطباء الأسنان

كانت نقابة الأسنان، فتحت باب الترشح لانتخابات دورة 2026 - 2030 على عضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، في 16 ديسمبر الماضي، وذلك وفقًا للضوابط والمواعيد المقررة بلائحة النقابة الداخلية.

وفقا للمواعيد المقررة سابقا جاء إعلان الكشوف النهائية عقب انتهاء فترة الطعون القانونية والفصل فيها، وما تبعها من تنازلات وكذلك إجراء عملية التصويت في الانتخابات، كالتالي:

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين: الأحد 1 فبراير 2026.

موعد إجراء الانتخابات: الجمعة 24 أبريل 2026.

ويُفتح باب التصويت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بمقر النقابة العامة ومقار النقابات الفرعية، على أن يتم الإعلان عن أماكن اللجان التفصيلية عبر الموقع الرسمي وصفحة النقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الأسماء النهائية للمرشحين على مقاعد عضوية النقابة العامة أكثر من (15 سنة)، وأقل من (15 سنة)، إلى جانب مقاعد عضوية النقابة العامة الممثلة للمناطق الجغرافية المختلفة، والتي تضم: القاهرة والجيزة، ووسط الدلتا، وغرب الدلتا، وشرق الدلتا، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، كما يلي: