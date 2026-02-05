الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية

عبر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن سعادته بعد الفوز الكبير الذي حققه الزمالك على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك وكهرباء الاسماعيلية

وكتب عبد الجواد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “بخماسية الزمالك قبل الهدية .. مهرجان أهداف زملكاوي ملوش علاقة بالمنطق ولا بظروف الزمالك الكارثية عشان يقولك ان الكبير هيفضل كبير”.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب المجموعة

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

1- الزمالك 8 نقاط

2- المصرى 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4 زيسكو 0 نقاط.