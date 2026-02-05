المخرج أحمد خالد: أجور الفنانين ليست سرا ويعرفون قيمة أجر بعضهم البعض

أكد المخرج أحمد خالد أن أجور الفنانين ليست سرا، مشيرًا إلى أن الفنانين يعرفون قيمة أجر بعضهم البعض، وأن وجود بعضهم ضمن الأعلى أجرا يعد أمرا طبيعيا ومرحبا به.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهال طايل، أن الأهم بالنسبة له كمخرج هو تأثير العمل الفني على المجتمع وعدد المشاهدات، مؤكدًا أن الدراما لا تعتمد بالضرورة على نجوم السينما.

واسترسل:" لكل مجال فني خصوصيته، فالسينما لها نجومها، والدراما لها طابعها الخاص.

وشدد على أن الفنان الكبير عادل إمام هو الاستثناء الوحيد الذي حافظ على هذه المكانة لسنوات طويلة، مضيفًا أن الوضع مشابه في السينما الأمريكية حيث يُعرف نجوم الصف الأول بأجورهم العالية.