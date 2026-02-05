روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن

دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء، إيران إلى تقديم تنازلات في المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن المفاوضات ستتطلب معالجة مجموعة من القضايا الحاسمة للتوصل إلى نتيجة "مفيدة".

وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين حول المحادثات المقررة الجمعة في مسقط، إن الولايات المتحدة مستعدة لعقد الاجتماع إذا رغبت إيران بذلك، مشددًا على أن برنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعمها "للمنظمات الإرهابية في أنحاء المنطقة"، إضافة إلى معاملتها لشعبها، يجب أن تُطرح على الطاولة.

وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة "كانت دائمًا مستعدة للتعامل مع إيران"، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى نتائج ملموسة.



وكانت وسائل إعلام غربية قد أشارت إلى أن طهران ترفض تقديم تنازلات بشأن برنامجها الصاروخي، لكنها أبدت استعدادًا أكبر لقبول قيود على أنشطتها النووية.



ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بسبب الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني وأنشطتها الإقليمية، إضافة إلى العقوبات الأميركية المفروضة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، حيث دفعت واشنطن بأسطول ضخم إلى المنطقة، بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن.