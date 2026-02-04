رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

وجه كامويش مهاجم النادي الأهلي رسالة للجماهير، عقب تعرضه للعديد من الانتقادات اللاذعة بعد مباراة الفريق أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ونشر كامويش صورة له عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" بقميص النادي الأهلي وعلق: "لا يمكن إلا أن تتحسن الأمور".

استعدادات الفريق

ومنح ييس توروب، المدير الفني للفريق، لاعبيه راحة سلبية اليوم الأربعاء بعد التعادل أمام البنك الأهلي، على أن يعود الفريق للتدريبات غدًا الخميس بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة شبيبة القبائل الجزائري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم السبت 7 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأهلي تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في الجولة الرابعة لدور المجموعات على ملعب الأخير، ليحافظ على صدارته للمجموعة برصيد 8 نقاط.