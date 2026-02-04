جدول ترتيب الدوري.. الزمالك يطيح بـ الأهلي وبيراميدز وصيفا

اكتسح نادي الزمالك، كهرباء الاسماعيلية بـ 5 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة، على ملعب استاد هيئة قناة السويس في الدوري المصري.

واقتنص سموحة 3 نقاط ثمينة من بيراميدز في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة أيضا، على ملعب استاد برج العرب، في الجولة السابعة عشرة، ضمن منافسات الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1. سيراميكا كليوباترا: 32 نقطة (من 15 مباراة).

2. الزمالك: 28 نقطة (من 14 مباراة).

3. بيراميدز: 28 نقطة (من 14 مباراة).

4. الأهلي: 27 نقطة (من 14 مباراة).

5. سموحة: 25 نقطة (من 14 مباراة.).

6. المصري البورسعيدي: 23 نقطة (من 13 مباراة).

7. زد إف سي: 23 نقطة (من 15 مباراة).

8. وادي دجلة: 23 نقطة (من 15 مباراة).

9. البنك الأهلي: 21 نقطة (من 15 مباراة).

10. مودرن فيوتشر: 20 نقطة (من 14 مباراة).

11. إنبي: 19 نقطة (من 13 مباراة).

12. الجونة: 19 نقطة (من 14 مباراة).

13. بتروجيت: 19 نقطة (من 15 مباراة).

14. غزل المحلة: 17 نقطة (من 15 مباراة).

15. المقاولون العرب: 13 نقطة (من 16 مباراة).

16. حرس الحدود: 13 نقطة (من 15 مباراة).

17. فاركو: 12 نقطة (من 15 مباراة).

18. طلائع الجيش: 12 نقطة (من 15 مباراة).

19. الاتحاد السكندري: 11 نقطة (من 15 مباراة).

20. كهرباء الإسماعيلية: 11 نقطة (من 15 مباراة).

21. الإسماعيلي: 10 نقاط (من 15 مباراة).