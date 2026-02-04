خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ التغييرات الوزارية في مصر يجب أن ترافقها سياسات واضحة ومساحات حركة أوسع داخل الحكومة، وليس مجرد تغيير للوجوه.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المتابعة الدقيقة لمستجدات التغيير الوزاري تستند إلى الرغبة في ضمان استمرار السياسات القائمة وإتاحة فرص للحركة والتجديد داخل المؤسسات.

وأشار البلشي إلى أن التغيير ضروري دائمًا، مشددًا على أهمية أن يشمل التغيير السياسات نفسها وليس الأشخاص فقط، مؤكدًا أن النقابات والخبراء قدموا رؤى متكاملة ومقترحات متعددة لضمان تطوير الإعلام والسياسات العامة في البلاد. وأوضح أن فتح النقاش الجاد والمفتوح داخل المجتمع حول كل القضايا يعد خطوة أساسية لتحقيق هذه التطلعات.

وأضاف البلشي أن الحوار الوطني يشكل ساحة مهمة للنقاش الحر، حيث تم طرح العديد من القضايا الحيوية، مؤكدًا أن حرية النقاش والمشاركة في اتخاذ القرار تعتبر الأساس لتحقيق التغيير الفعلي والمستدام في جميع المجالات.