ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو

كرر فريق مانشستر سيتي فوزه على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار إياب نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزيه “كأس كاراباو”.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق عمر مرموش (هدفان)، وتيجاني ريندرز، في الدقائق 7، 29، 32.

فيما جاء هدف نيوكاسل عن طريق أنتوني إيلانجا في الدقيقة 62.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريان أيت نوري – ناتان آكي – عبد القادر خوسانوف – ماتياس نونيز.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس – تيجاني ريندرز – أورايلي.

خط الهجوم: فيل فودين – أنطوان سيمينيو – عمر مرموش.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد على نظيره نيوكاسل يونايتد.

وبمجموع المباراتين، تصبح النتيجة 5-1 لصالح فريق مانشستر سيتي ليتأهل لدور النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال، في دور النهائي من بطولة كأس كاراباو.