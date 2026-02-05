قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو

مرموش
مرموش
مجدي سلامة

كرر فريق مانشستر سيتي فوزه على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار إياب نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزيه “كأس كاراباو”.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق عمر مرموش (هدفان)، وتيجاني ريندرز، في الدقائق 7، 29، 32.

فيما جاء هدف نيوكاسل عن طريق أنتوني إيلانجا في الدقيقة 62.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريان أيت نوري – ناتان آكي – عبد القادر خوسانوف – ماتياس نونيز.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس – تيجاني ريندرز – أورايلي.

خط الهجوم: فيل فودين – أنطوان سيمينيو – عمر مرموش.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد على نظيره نيوكاسل يونايتد.

وبمجموع المباراتين، تصبح النتيجة 5-1 لصالح فريق مانشستر سيتي ليتأهل لدور النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال، في دور النهائي من بطولة كأس كاراباو.

