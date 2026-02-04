ثنائية لـ مرموش.. مانشستر سيتي يتقدم بـ3 أهداف على نيوكاسل في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول، من المباراة التي تقام بينهما الآن، في إطار إياب دور نصف نهائي كأس كاراباو.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق عمر مرموش (هدفان)، وتيجاني ريندرز، في الدقائق 7، 29، 32.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريان أيت نوري – ناتان آكي – عبد القادر خوسانوف – ماتياس نونيز.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس – تيجاني ريندرز – أورايلي.

خط الهجوم: فيل فودين – أنطوان سيمينيو – عمر مرموش.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد على نظيره نيوكاسل يونايتد.