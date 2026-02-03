قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كلود لوروا: عمر مرموش تفوق على صلاح في كأس أفريقيا 2025

كلود لوروا
كلود لوروا
إسراء أشرف

كشف المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا عن كواليس الحوار الحاسم الذي جمعه بالنجم السنغالي ساديو ماني خلال اللحظات الحرجة لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واصفًا اللحظة بأنها كانت نقطة فاصلة أنقذت سمعة الكرة الأفريقية من الوقوع في "فضيحة" عالمية.

وتحدث لوروا عن لحظة انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي وجهازهم الفني احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة، مؤكدًا أنه لعب دورًا غير رسمي لكنه حاسم لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال لوروا، في تصريحات لبرنامج هاتريك على أون سبورت: "ماني جاء إلي وسط فوضى الانسحاب وسألني ماذا يفعل، فقلت له بحزم: اذهب وأعد زملاءك، اخسروا بشرف ولا تجعلوا العالم يتحدث عننا بالسوء."

وأضاف المدرب الفرنسي أنه لاحظ تفوقًا بدنيًا واضحًا للاعب عمر مرموش خلال البطولة مقارنة بالنجوم الأكبر سنًا مثل محمد صلاح، محرز، وأوباميانج، مشيرًا إلى أن اللاعبين المتقدمين في العمر لم يعد بالإمكان توقع قدرتهم على الحفاظ على الأداء البدني العالي طوال المباراة.

واعترف لوروا بأنه أخطأ في تقييم مستوى ساديو ماني بعد انتقاله للدوري السعودي، مشيرًا إلى أن اللاعب فاجأه بأداء بدني مذهل، وكأنه في "مهمة خاصة" منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، مخالفًا التوقعات التي قالت إن مستواه سينخفض بعيدًا عن الدوري الإنجليزي.

وأشار لوروا إلى أن نصيحته لماني كانت نقطة التحول في المباراة، حيث عاد أسود التيرانجا إلى أرض الملعب، وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن يقود ماني وزملاؤه الفريق نحو التتويج باللقب القاري في الوقت الإضافي، مؤكدًا أن الروح الرياضية والانضباط هي من انتصرت في النهاية.

كلود لوروا ساديو ماني ماني كأس أمم أفريقيا نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب السنغال

