نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة

واصلت مديرية الطب البيطري جهودها المكثفة للسيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة والحد من مخاطر انتشار مرض السعارفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وخطة التنمية المستدامة لإعلان مصر خالية من مرض السعار بحلول عام 2030، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة رشا صلاح مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر،

وقامت لجنة من مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة الصحة العامة للحيوان، بقيادة الدكتور شنودة وليم، وبالتعاون مع جمعية سوست للرفق بالحيوان، بتنفيذ حملة موسعة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار، في إطار دعم إجراءات حماية صحة الإنسان والحيوان والحفاظ على السلامة العامة.

وأسفرت الحملة عن الإمساك بـ 29 كلبًا حرًا بعدد من المناطق بمدينة الغردقة، شملت: منطقة مبارك 8، شارع المدارس، الهضبة، الأحياء، وبجوار مستشفى رويال، حيث تم اتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر استمرار تنفيذ خطط المكافحة الميدانية والتوسع في حملات التعقيم والتطعيم، إلى جانب الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين، بما يسهم في الحد من مخاطر مرض السعار والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.