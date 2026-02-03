أولى الجلسات 23 فبراير.. إحالة مرتضى منصور للمحاكمة في سب عمرو أديب

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 23 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت جهات التحقيق المستشار مرتضى منصور إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم عمرو أديب ببلاغ اتهم فيه مرتضى منصور بتوجيه عبارات مسيئة تمثل قذفًا وطعنًا في سمعته، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات.

وباشرت نيابة العجوزة التحقيق في البلاغات التي تقدم بها مرتضى منصور، والتي تضمنت كذلك اتهامات لعمرو أديب بالإساءة إليه خلال إحدى حلقات برنامجه، واستخدام عبارات اعتبرها "تمثل تجاوزًا بحقه وإضرارًا بسمعته".

وانفجرت الخلافات القديمة بين الطرفين حين اتهم عمرو أديب رئيس نادي الزمالك السابق بأنه "يقف وراء البلاغات، التي أدت إلى سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، التي كان مقرراً بناء فرع جديد عليها.

وتبادل الطرفان الاتهامات وقدمت النيابة كل منهما للمحاكمة في سب الآخر.