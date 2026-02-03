بعد نجاح «خطفوني».. جانا عمرو دياب تحضر لأغنية جديدة من ألحان عمرو مصطفى

كشف الشاعر تامر حسين عن تقديم جانا عمرو دياب أغنية جديدة، بعد نجاحها في أغنية “خطفوني” التي قدمتها رفقة والدها، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا.

وشارك تامر حسين متابعيه أغنية جانا عمرو دياب الجديدة من خلال فيديو لجانا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق قائلاً: "قريبًا.. جانا وتامر حسين وعمرو مصطفى وعادل حقي".

وتتعاون جانا عمرو دياب في أغنيتها الجديدة مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والموزع الموسيقي عادل حقي، وسوف يتم كشف جميع تفاصيل الأغنية قريبًا.

كانت جانا عمرو دياب احتفلت بعيد ميلاد شقيقها عبد الله وشقيقتها كنزي.

وقامت جانا دياب بنشر ذكريات طفولة عبد الله وكنزي في فيديو عبر حسابها على Instgram.

وهناك الكثير من الصور المنتشرة على السوشيال ميديا التي تجمع بين كنزي وعبد الله، والتي سنعرضها لكم.

ويثير أبناء عمرو دياب جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بسبب إطلالاتهم الجريئة وشكل حياتهم المختلف عن المصريين.