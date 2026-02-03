الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي

أعلن الكرملين اليوم، الثلاثاء، أنه لم يتلق أي اتصالات من الهند تفيد بوقف شراء النفط الروسي، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نيودلهي وافقت على وقف الشراء كجزء من اتفاق تجاري مع واشنطن.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس، الاثنين، عن اتفاقية تجارية مع الهند لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الهندية من 50% إلى 18%، مقابل وقف الهند شراء النفط الروسي وتخفيض الحواجز التجارية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تدرس بعناية تصريحات ترامب بشأن العلاقات مع الهند.

ورداً على سؤال مباشر حول ما إذا كانت الهند قد قررت وقف شراء النفط الروسي، قال بيسكوف: "حتى الآن، لم نتلق أي اتصالات من دلهي بشأن هذه المسألة".

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "نحن نحترم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والهند، لكننا لا نقلل من أهمية تطوير شراكة استراتيجية متقدمة بين روسيا والهند. هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ونعتزم مواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية مع دلهي".

أصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

أثار ذلك ردود فعل غاضبة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو لتصعيب تمويل الحرب.