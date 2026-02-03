قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو: 90% من الصواريخ المرسلة إلى أوكرانيا وصلت عبر مبادرة PURL

روته: 90% من صواريخ الدفاع الجوي المرسلة إلى أوكرانيا وصلت عبر مبادرة PURL
روته: 90% من صواريخ الدفاع الجوي المرسلة إلى أوكرانيا وصلت عبر مبادرة PURL
أ ش أ

 قال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اليوم /الثلاثاء" إن 75 % من جميع الصواريخ الموردة إلى أوكرانيا لاستخدامها في الخطوط الأمامية، و90% من الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي، قد تم تسليمها عبر برنامج "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية"، المعروف اختصارًا بـ PURL.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن روته قوله - خلال زيارته لكييف - أن ملايين اليوروهات من الحلفاء والشركاء تم توجيهها عبر هذا البرنامج.

وأضاف أنه منذ صيف العام الماضي، وصلت نسبة 75% من الصواريخ المرسلة إلى أوكرانيا لاستخدامها في الخطوط الأمامية، و90% من تلك المخصصة لحماية المجال الجوي الأوكراني، عبر البرنامج.

وأكد أن الناتو يدرك الحاجة الملحة لمزيد من الإمدادات، ويعمل باستمرار لضمان استمرار التسليمات من خلال هذا البرنامج وغيره من القنوات المتاحة.

كما أشار روته إلى أن الناتو يواصل تشجيع الحلفاء، لمساعدة أوكرانيا في تلبية احتياجاتها من منظومات الدفاع الجوي.

كانت تقارير سابقة قد ذكرت أن تمويل البرنامج، الذي من خلاله تشتري أوكرانيا أسلحة من الولايات المتحدة، سيكون أحد المواضيع الرئيسية في الاجتماع القادم بصيغة رامشتاين، المقرر عقده في مقر الناتو ببروكسل في 12 فبراير.

ويعد البرنامج مشروعًا مشتركًا بين الولايات المتحدة وحلف الناتو أُطلق في عام 2025، يهدف إلى تسريع تسليم الأسلحة والمعدات الأمريكية الحيوية إلى أوكرانيا.

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته الصواريخ الموردة إلى أوكرانيا الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي برنامج قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية اختصارًا بـ PURL

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

روته: 90% من صواريخ الدفاع الجوي المرسلة إلى أوكرانيا وصلت عبر مبادرة PURL

الناتو: 90% من الصواريخ المرسلة إلى أوكرانيا وصلت عبر مبادرة PURL

بوتين وبن سلمان

بوتين وبن سلمان يناقشان العمل المشترك في إطار منظمة أوبك+

الجابون تراهن على الغاز لرفع قدراته الكهربائية إلى 50 ميجاوات

الجابون تراهن على الغاز لرفع قدراته الكهربائية إلى 50 ميجاوات

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد