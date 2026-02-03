الناتو: 90% من الصواريخ المرسلة إلى أوكرانيا وصلت عبر مبادرة PURL

قال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اليوم /الثلاثاء" إن 75 % من جميع الصواريخ الموردة إلى أوكرانيا لاستخدامها في الخطوط الأمامية، و90% من الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي، قد تم تسليمها عبر برنامج "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية"، المعروف اختصارًا بـ PURL.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن روته قوله - خلال زيارته لكييف - أن ملايين اليوروهات من الحلفاء والشركاء تم توجيهها عبر هذا البرنامج.

وأضاف أنه منذ صيف العام الماضي، وصلت نسبة 75% من الصواريخ المرسلة إلى أوكرانيا لاستخدامها في الخطوط الأمامية، و90% من تلك المخصصة لحماية المجال الجوي الأوكراني، عبر البرنامج.

وأكد أن الناتو يدرك الحاجة الملحة لمزيد من الإمدادات، ويعمل باستمرار لضمان استمرار التسليمات من خلال هذا البرنامج وغيره من القنوات المتاحة.

كما أشار روته إلى أن الناتو يواصل تشجيع الحلفاء، لمساعدة أوكرانيا في تلبية احتياجاتها من منظومات الدفاع الجوي.

كانت تقارير سابقة قد ذكرت أن تمويل البرنامج، الذي من خلاله تشتري أوكرانيا أسلحة من الولايات المتحدة، سيكون أحد المواضيع الرئيسية في الاجتماع القادم بصيغة رامشتاين، المقرر عقده في مقر الناتو ببروكسل في 12 فبراير.

ويعد البرنامج مشروعًا مشتركًا بين الولايات المتحدة وحلف الناتو أُطلق في عام 2025، يهدف إلى تسريع تسليم الأسلحة والمعدات الأمريكية الحيوية إلى أوكرانيا.